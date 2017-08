El PP cruje a Podemos por las faltas de ortografía de Tania Sánchez

La diputada en las Cortes Generales por Podemos, Tania Sánchez, cometió este miércoles una grave falta de ortografía en un tuit en el que escribió "convatir" en vez de "combatir".

Los errores ortográficos se solucionan revisando los tuits antes de publicarlos, mea culpa no hacerlo. Vuestra corrupción no tiene arreglo — Tania Sánchez Melero (@Ainhat) 30 de agosto de 2017

Tania, nosotros mejor la "combatimos" 😅 pic.twitter.com/S8faXnV136 — PP Comunidad Madrid (@ppmadrid) 30 de agosto de 2017

La sintaxis es algo que no se le da bien a la diputada de Podemos. Recordemos aquello de "No. Punto. No vamos a entrar en Podemos. Punto" que en ese caso no resultó ser una falta de ortografía sino de coherencia.