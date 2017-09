España a punto de arder en Cataluña y a Rivera solo le preocupa echar a Rajoy de La Moncloa

Ciudadanos presenta este 4 de septiembre 2017 su propuesta de limitación de mandatos con la que pone fecha a la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa. Fue uno de los seis puntos del pacto de investidura que los naranjas impusieron al líder de PP para darle el «sí» de investidura.

En el texto de las 150 medidas pactadas, en el punto 96 quedó recogida su exigencia:

«Establecer el compromiso de que, quien haya ostentado durante ocho años consecutivos el cargo de Presidente del Gobierno, no opte a la reelección» y subrayaba que se iban a «procurar» las fórmulas precisas para regular este compromiso. La formación naranja apuesta por añadir «una pequeña inelegibilidad» consistente en que una persona no pueda ejercer la Presidencia del Ejecutivo durante dos mandatos u ocho años, «al menos consecutivos» y no mediante reforma constitucional como aboga el Gobierno.