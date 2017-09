Relatos espeluznantes de los torturados por Maduro: "Me quemaron la cara con químicos"

Los relatos fidedignos y coherentes de las víctimas y testigos indican que las fuerzas de seguridad de la dictadura de Nicolás Maduro han utilizado sistemáticamente fuerza excesiva para impedir las manifestaciones, sofocar la disidencia e infundir temor.La ONU acusa al régimen del dictador Maduro de torturas y malos tratos

Torturas a niños, malos tratos y violaciones domiciliarias dibujan un paisaje de terror en Venezuela. Mientras Maduro mata de hambre a los venezolanos, aquí las televisiones protegen a su franquicia Podemos, tercera fuerza política del Congreso.

"Me echaron cloro y sal en la boca, me golpearon con palos y lanzaron gases lacrimógenos cerca de mi cara. Perdí el conocimiento”.

"Los guardias lanzaban regularmente bombas lacrimógenas dentro del calabozo y tapaban las rejas de la puerta con una colchoneta para evitar que el gas saliera"

Un ex detenido dijo que militares ataron sus manos y pies y lo suspendieron del cielo raso. “Estaba desnudo por completo. Me empaparon con mucha agua. Un guardia repetía ‘mójalo bien porque si no lo quemas’”. Le dieron descargas eléctricas mientras lo interrogaban. “No aguantaba el dolor”