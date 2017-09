Separatismo asesino: un ultra de la ERC amenaza de muerte a García Albiol

Tarde o temprano iban a suceder estas cosas. No debería extrañarle a nadie, ni siquiera a los tristemente afectados--Nacho Escolar y el 'progrerío' nacional culpan a Inés Arrimadas de arruinar la vida de la facinerosa--.

El líder de los populares catalanes Xavier García Albiol ha anunciado en su perfil de Twitter que un militante de ERC le ha amenazado de muerte--Esta es la independentista que deseó en Facebook que "violaran en grupo" a Inés Arrimadas--.

El facineroso, que responde al nombre de Joan Galvez, publicó una chapucera foto del ex alcalde de Badalona al que le añadió con Paint una mancha roja en el entrecejo simulando un disparo mortal--El hostigamiento independentista a los periodistas sigue su campaña y ahora coloca en el punto de mira a Jordi Évole--.

No aceptaré que un militante de @Esquerra_ERC me amenace de muerte. Acabo de poner denuncia ante @mossos. No nos amordazarán. pic.twitter.com/qGL4YB2Z7i