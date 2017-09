El horripilante mensaje oculto en la camiseta del cateto de Rufián

Lo de Gabriel Rufián es cuando menos de cuento. Su intervención la semana pasada en el programa 'Más Vale Tarde', que presenta en 'La Sexta' Mamen Mendizába, trae más cola que los monstruos que se ocultan en el mensaje de la camiseta que vestía.

Estampado en la misma llevaba a Dobby, un personaje de la saga Harry Potter que es un elfo deforme, esclavo de un mago que lo tiene sometido contra su voluntad, junto al mensaje: "Dobby is a free elf" ("Dobby es un elfo libre").

Según explica ahora 'La Vanguardia', a medida evoluciona la trama de la mentada historia, el adorable monstruito consigue por fin su libertad para vivir a su manera. Con dificultades pero libre.

Que Rufián lleve una camiseta de Dobby en un día como hoy me inquieta ... #mvtleyruptura pic.twitter.com/b5I3ZSvmtk

El mensaje oculto se ha vinculado, cómo no, a la relación de Cataluña con España: la autonomía catalana sería el elfo Dobby que, en este momento y según Rufián, sería esclava del malvado mago estatal.

Me parto con la camiseta doble sentido de Rufián "Dobby is a free elf " en serio soy catalana y si finalmente se vota será NO #mvtleyruptura