Soraya ridiculiza la payasada de Rufián con su 'impresora separatista'

No falla. Igual que Arturo Pérez-Reverte tiene un idilio con Twitter los domingos por la tarde, Gabriel Rufián saca cada sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados su lado más circense y bufonesco.

El independentista de ERC es incapaz de limitarse a hacer una pregunta y su discurso y cada miércoles perpetra su circo de tercera categoría en la Cámara Baja.

Este 13 de septiembre de 2017, a Rufián no se le ocurrió otra cosa que sacar una impresora para decirle al Ejecutivo nacional que, por mucho que intervengan o registren rotativas en Cataluña, al final los catalanes podrá imprimirse en su propio hogar o en sus puestos de trabajo las papeletas.

El político separatista aprovechaba sus segundos de gloria desde su escaño para soltar su monólogo a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al tiempo que sacaba una impresora:

Esto es lo que están persiguiendo. Este es el cuerpo del delito. Entiendo que sus amigos de la prensa ya le habrán avisado. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. No es peligrosa como una Ricoh o una Epson o una HP. No imprime billetes de 500 euros y, en todo caso, los imprimiría en blanco y negro. Lo que sí que le pido es que dejen de hacer el ridículo y de perseguir impresoras y persigan a corruptos y ladrones. ¡Hagan campaña por el no! Le hago una confesión, espero que no me detenga; yo tengo una papeleta pero le juro que es para consumo propio. ¡Nos vemos en las urnas!