Fue bonito mientras duró: Rafa Nadal echa la culpa a "terceras personas" de haber retuiteado una hostia con la mano abierta a Rufián

El tenista Rafa Nadal ha asegurado que "terceras personas" han entrado en su "perfil" de Twitter para hacer "un uso inaceptable" del mismo--Masacran en Twitter al podemita Dante Fachin por acusar a Nadal de tener "su culo alquilado" al Sabadell --.

El balear sorprendió a propios y extraños retuiteando un tuit de la cuenta 'El Aguijón' en el que se daba cuenta de un zasca de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al bocazas de ERC Gabriel Rufián por su numerito en el Congreso con la impresora--'Ace' de Toni Nadal a Puigdemont, Junqueras y compañía: "No tienen razón: Mallorca no es solo de los mallorquines, al igual que Cataluña no es solo de los catalanes"--.

Acabo de darme cuenta de que terceras personas han entrado en mi perfil haciendo un uso inaceptable.Ya la he recuperado.Lamento lo sucedido. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 13 de septiembre de 2017

El tuit que se habría retuiteado desde la cuenta del reciente ganador del US Open hacía referencia al encontronazo que Sáenz de Santamaría tuvo con Gabriel Rufián en la Cámara Baja, donde el portavoz de Esquerra hizo su numerito al llevar una impresora con la que piensa sacar su papeleta "para consumo propio" de cara al referédum ilegal del 1-O--Las chaladuras de los independentistas maravillan en las redes--.

En la cancha nadie te suplanta! pic.twitter.com/hjaCPo1zzK — Es talón y cobra (@stalonycobra) 13 de septiembre de 2017