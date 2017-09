Twitter despelleja al 'tonto de la impresora' por su última gracieta

Al igual que a Espinar hay que recomendarle una racionalización en el uso de Twitter, a Gabriel Rufián habría que aplicarle la misma medida, aunque es verdad que el diputado nacional de ERC es capaz de hacer tonterías las 24 horas del día.

Su nueva ocurrencia fue arremeter contra la caverna, es decir los medios que no le bailan el agua a la mamarrachada del separatismo, y quiso hacer la gracia de que Juncker, el presidente de la Comisión Europea, no era Junqueras en alemán. El problema es que Juncker no es alemán, sino luxemburgués.

AVISO PARA LA CAVERNA: Juncker no es Junqueras en alemán. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de septiembre de 2017

Y claro, en la red social del estornino le empezó a caer la del pulpo:

Es luxemburgués. — Paco Perez Galan (@pacopgalan) 14 de septiembre de 2017

Pero que tío más gracioso! Ponte un nombre guay tipo "Rufi Rufiàn" y al club de la comedia. Juncker es LUXEMBURGUÉS, donde hablan francés — VL (@svictorete) 15 de septiembre de 2017

... Y Rufián es Rufián en lengua española pic.twitter.com/wiqvxqFVwA — Giorgio (@gijana77) 15 de septiembre de 2017

Gabrielín, el luxemburgués os está diciendo que estáis haciendo el bobo. — Pedro J. Serena (@serena_pj) 15 de septiembre de 2017

Rufino, Juncker es luxemburgués no alemán. — Malababa (@oscarl74_) 15 de septiembre de 2017

Rufián es apellido o apodo? — Boy Scout Corrupto (@ScoutCorrupto) 15 de septiembre de 2017

Juncker es luxemburgués... — Bruno Castelo (@GengarOnMeth) 15 de septiembre de 2017

Por "caverna" suponemos que se refiere usted, Rufián, a TV3, El Punt-Avui, Diari Ara, Vilaweb, Racó Català, etc, etc... verdad? :) — Estelats Estrellats (@estelatsestr) 14 de septiembre de 2017