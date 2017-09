El chekista Alberto Garzón lloriquea por las críticas a su viaje a todo trapo a Nueva Zelanda

Alberto Garzón da para lo que da. Alguien que firma alianzas electorales brindando con un botellín de cerveza y permitiendo que la foto rule por las redes sociales como si tal cosa no puede llegar demasiado lejos en política.

Y claro, cuando en su propio partido, Izquierda Unida, le ponen los puntos sobre las íes por marcarse un viaje de luna de miel a las Antípodas del planeta, a Nueva Zelanda, está claro que algo no está haciendo bien el comunista.

Aún así, el 16 de septiembre de 2017 el de Unidos Podemos estuvo en el plató de 'laSexta Noche' para dar explicaciones sobre el viajecito de marras y enseguida demostró que tenía pocos y muy endebles argumentos para defenderlo, entre otras razones porque a él le pagan su sueldo todos los ciudadanos y él pretende pirarse con el trolley en pleno curso parlamentario:

Yo me casé el 26 de agosto y a los tres días estaba en la intervención de Rajoy. Yo voy a estar aquí el 1 de octubre y cuando se aprueben los presupuestos, y me iré de luna de miel como lo hace cualquier español.

Y de paso le metió a la prensa por haberse interesado por su enlace:

Me he casado de una forma absolutamente convencional y hemos tenido una atención mediática ciertamente intrusiva. No me termino de acostumbrar a tener a periodistas intentando colarse como invitados y mi actual mujer tampoco, aunque supongo que esto es así y se lleva en el cargo.