Iglesias y sus podemitas proponen una asamblea de lo más cómica para montar un referéndum de verdad y destrozar España

A Pablo Iglesias, líder supremo del mundo podemita y profeta de la izquierda radical, se le ha ocurrido una idea para este 18 de septiembre de 2017 que puede terminar con el conflicto de los furibundos independentistas. Y de paso, con España.

Se trata de hacer una macroasamblea con diputados, senadores y alcaldes, con el fin de preparar un referéndum pero en serio y no como la pantomina que pretenden hacer los independentistas catalanes el 1-O. Es el momentazo de Pablo Iglesias.

Para tal hipotético encuentro, obviamente no han invitado al Partido Popular, y no han dejado muy claro si cuentan o no con Ciudadanos. Pero por si acaso Iglesias y los suyos, que llegaron en su día para solventar los problemas de España, ya están recibiendo lo suyo de las redes sociales. Aquí los mejores ejemplos:

Unidos Podemos en otro alarde de amor a la democracia plantea crear una asamblea donde no participen los partidos que no opinen como ellos. — Froilán I de España (@FroilLannister) 18 de septiembre de 2017

A Unidos Podemos el "unidos" le queda grande. — bansky (@bansky___) 18 de septiembre de 2017

Y lo más gracioso es que se llama Unidos podemos, repito, Unidos,y apoyan el separatismo, lo dicho ni caso,lo que digan ni fu ni fa — Atletico y Español (@davidobAtleti) 18 de septiembre de 2017

Podemos al lado de los golpistas.Nada nuevo. Cargarse la Constitución con el anhelo de una Constituyente Bolivariana https://t.co/d7OlNbdLYV — Natalia Pastor (@NataliaPastor) 18 de septiembre de 2017

De Unidos Podemos es mentira hasta el nombre, lo de Unidos lo llevan justito y lo de Podemos cada día queda más claro que no, que no pueden. — Negan (@TodosSomosNegan) 18 de septiembre de 2017