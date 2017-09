Pedro Insua: "PDeCAT, CUP y ERC deberían ilegalizarse, como pasaría en Alemania o Portugal"

Pedro Insua (Vigo, 1973) es profesor de Filosofía, estudió en la Universidad Complutense de Madrid y se centró en la corriente del materialismo filosófico introducida por Gustavo Bueno.

Ateo. Republicano. Feminista radical. Hombre de izquierdas incomodísimo, es muy duro con el partido de Pablo Iglesias: "Para Podemos todo lo que se opone a ellos se opone a la democracia".

En una larga conversación con Lorena G. Maldonado, que publica El Español, Pedro Insua y a la pregunta sobre los principales errores de Podemos, contesta tajante: "Podemos es un error".

"Si votan los domiciliados en Cataluña, peor me lo pones, porque decidirían personas extranjeras en virtud de los derechos de los catalanes, presuntamente adquiridos históricamente -aunque sea mentira-. En el momento en el que se priva al resto de la posibilidad de decidir, se le está concediendo un privilegio a Cataluña. Cataluña no es de los catalanes. Es de los españoles, incluyendo a los catalanes. Porque, siguiendo esa lógica, Gerona sería de los gerundenses y no de los catalanes".

"Podemos no tiene ni idea: apoyar el referéndum es de derechas, entre otras cosas, porque supone concederles a los catalanes un privilegio, y la izquierda está en contra de los privilegios. ¿No se han parado a pensar quién votaría en ese referéndum? Para empezar, quien decida quién es el que vota ya está decidiendo y no es democrático. Si dices que voten sólo los catalanes, lo llevas a la ‘raza'. ¿Descendientes hasta qué generación? Hay catalanes por todo el mundo".

Es consciente Insua de que, a la larga, convivir con los deseos independentistas es incómodo y tenso. No tiene una propuesta de gestión, pero sí sabe lo que no hay que hacer:

"NO hay que dorarles la píldora. No tenemos que seducir a nadie, porque ‘seducir' conlleva engatusar o engañar. Cataluña no es de ellos y hay que decírselo. Si no les parece bien, que se vayan a otro país, porque aquí nadie les está reteniendo".