Los golpistas, con Roures a la cabeza, sacan el dinero a los periodistas por trabajar y éstos agachan la cabeza: "¡Es más caro que ir al cine!"

10 euros. Esa es la tasa que deberán pagar los periodistas para cubrir las comparecencias de Oriol Junqueras, Romeva y Turull--Carlos Herrera deja retratado a Roures: "A este caradura no le pago yo diez euros por seguir el 1-O"--.

El grupo Mediapro y Jaume Roures pasan el cepillo a los informadores que no van precisamente a pasar el rato o a distraerse en un centro de ocio, sino para informar, simple y llanamente--Jaume Roures, ofendido con Rajoy: "No tiene derecho a hablar de un ciudadano particular como yo en el Congreso"--.

Las conferencias de prensa en las que el Gobierno de la Generalitat dará los detalles del referéndum independentista serán de pago. Como lo oyen. Y entre la profesión, pues resignación: "Es más caro que ir al cine"--Conspiración en casa de Roures: Podemos pidió apoyo a Junqueras para hacer presidente a Sánchez--.

Boadella, sin pelos en la lengua hablando de los 'indepes' catabatasunos

Siempre nos quejamos del precio del cine cuando ahora ir a una rueda de prensa del Govern sale a 10 euros (¿darán factura?) — Raúl Montilla (@raulmontillacor) 28 de septiembre de 2017

¿Cómo que pagar 10 euros para acudir a la rueda de prensa del Govern? 😳 — Paloma Esteban (@PalomaEsteban) 29 de septiembre de 2017

A cuánto está el abono de preferente de rueda de prensa? — Pedro Blanco (@pedroblancoa) 29 de septiembre de 2017

Es más caro asistir a una rueda de prensa que ir al cine... y más aburrido. — Pedro Blanco (@pedroblancoa) 28 de septiembre de 2017

Piden dinero para pagar la multa a Mas, para ir a una rueda de prensa de Junqueras... Cualquier día piden un 3 % para adjudicar contratos. — Pastrana (@JosPastr) 28 de septiembre de 2017

Esto abre un mundo de posibilidades: una rueda de prensa de Montoro, 5 euros. Si sale Hernando contra Podemos se puede poner día del club. — Jose Precedo (@joseprecedo) 29 de septiembre de 2017

Eso sí, no busquen reacciones por parte de los periodistas de Público.es, el diario izquierdista que controla Roures y que generosa cabida da a los podemitas de Pablo Iglesias, Monedero, Facu Díaz y compañía--Bestial ridículo de 'Público' y la castrista Talegón por sacar pecho del régimen cubano --. A Ana Pardo de Vera, directora, no le parecía del todo mal la cosa:

Bien está pensar en los #periodistas, que veíamos en el #1Oct una actividad 'algo' dispersa 🕵🏼‍♀️ https://t.co/HSNl0YDuC1 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 27 de septiembre de 2017

De hecho, en Público.es se da cuenta de la noticia como si se hubiera abierto un nuevo centro comercial--Rosa Díez destroza en medio minuto al podemita de Público que justificó el aquelarre separatista en la manifestación por el atentado en Barcelona--:

Mediapro abrirá una centro internacional de prensa para poder hacer seguimiento de todo lo que suceda alrededor del 1 de octubre.

El centro estará a disposición de medios de comunicación de todo el mundo a partir de este viernes y estará abierto hasta el lunes 2 de octubre.

Mediapro pone las instalaciones también a disposición de la Generalitat, de grupos parlamentarios, de partidos políticos y entidades soberanistas para que hagan sus comparecencias y valoraciones.

Este centro internacional de prensa, el International Press and Broadcasting Center Mediapro (IPBC Mediapro), estará instalado en la sede del Grupo en Barcelona, ​​en el edificio Imagina (Diagonal, 177).

Se ha habilitado un plató de 969 metros cuadrados y se han instalado 120 mesas de trabajo con espacio para 240 personas. También hay una tarima con tres atriles para las autoridades que a lo largo del fin de semana quieran comparecer ante la prensa.

Se trata de un modelo de cobro para tener información de una fuente oficial y de primera mano inédito. La tarifa incluye WiFi, catering y servicios de traducción simultánea.

Esto de querer cobrar a los periodistas por hacer su trabajo no es nuevo estando Roures de por medio.

Acuérdense de la polémica acaecida en la temporada futbolística del año 2011/2012, cuando las radios no podían entrar a los campos a retransmitir los encuentros porque Mediapro y la Liga querían hacerles pasar por caja por hacer su trabajo--Jaume Roures, sobre las radios: "Acabarán pagando para entrar en los estadios"--.

La convocatoria de este viernes 29 de septiembre de 2017 no se llevará a cabo en dependencias de la Generalitat sino en el International Press and Broadcasting Center (IPBC) situado en el edificio de la empresa Mediapro.

Según las fuentes consultadas, esta decisión obedece a que el Govern no dispone de instalaciones suficientemente amplias para albergar a las decenas de periodistas que se acreditarán para la rueda de prensa de este viernes 29 de septiembre de 2017.