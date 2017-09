Tertsch acorrala y le sacude una buena tunda al portavoz de Rajoy por hacer bromas con las urnas del 1-O

Hermann Tertsch no está para que le toquen la gaita con bromas sobre un asunto tan serio como es la unidad de España.

A menos de 48 horas para que se perpetre la mamarrachada del 1-O en Cataluña con el intento de hacer un referéndum ilegal para proclamar la independencia, al columnista de ABC le ha molestado sobremanera que el Gobierno de España se tome a chacota que este 29 de septiembre de 2017 la Generalitat haya presentado las urnas con las que se realizará la consulta.

Sí, serán urnas cutres, del todo a cien de los chinos, se asemejan a unas papeleras, pero llevan el logotipo o emblema del Ejecutivo catalán y, por tanto, son oficiales pese a su aspecto risible -La Generalitat presenta las urnas chinas de plástico a 5 euros de su referéndum ilegal-.

Tertsch no entiende que el portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros de este 29 de septiembre de 2017, haya bromeado sobre el asunto diciendo esto:

Menciona usted unas declaraciones que han hecho tres responsables de la Generalitat de Cataluña, por cierto creo que no en un lugar público sino que creo que se han ido a una sede privada y que ha habido que pagar incluso. Nosotros hemos pensado aquí también si cobrar diez euros también a la entrada, pero como han tenido muy poco éxito, al final hemos decidido que no iban a ser unos recursos importantes para el Estado y hoy no les hemos cobrado.