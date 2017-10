El claudicante Sánchez pide a Rajoy que negocie con Pablo Iglesias y el golpista Puigdemont

El claudicante Pedro Sánchez, a quien parece importar mucho más pillar votos que el destino de España, reiteró este 2 de octubre de 2017 a Mariano Rajoy su rechazo a las cargas policiales producidas el 1-O en Barcelona y le ha anunciado que el grupo parlamentario socialista exigirá explicaciones y responsabilidades al Gobierno.

El secretario general del PSOE no ha comparecido tras la reunión y Ferraz ha remitido un comunicado en el que insiste en «la disposición del PSOE para contribuir a resolver la crisis institucional de Cataluña», pero lo hace desde una posición crítica con el Gobierno, al que insta a cumplir «el compromiso de abrir una ronda de conversaciones con Unidos Podemos y el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria para abordar la crisis»

Explica Víctor Ruiz de Almirón -en 'ABC', citando fuentes de Ferraz, Sánchez ha instado a Rajoy a «emprender este diálogo con ambición y sin exclusiones abriéndolo a todas las formaciones y afrontándolo con una perspectiva que supere la dialéctica de bloques».

Y además le ha pedido que «reestablezca el contacto y abra una negociación de forma inmediata con el president de la Generalitat para establecer un dialogo que hoy es más necesario que nunca».

Lo de este 1-O es el único golpe de estado fracasado, cuyos autores siguen en sus puestos y en libertad https://t.co/6ehKRY7uG7 — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 2 de octubre de 2017

A la espera de la DUI

El PSOE no quiere fijar posición respecto a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en caso de que el Parlament de Cataluña declare la independencia. Aunque hace semanas que los socialistas evitan rechazar de antemano cualquier posibilidad, esta mañana el secretario de Política Federal, Patxi López, ha pedido al Gobierno que actúe «con inteligencia para responder a lo que puede venir» y ha llamado a «no especular sobre el 155».

López ha criticado que «algunos han pensado que el 155 resuelve todos los problemas» y ha reiterado que «el PSOE no va a entrar en especulaciones que lo único que hacen es alimentar» la tensión. Como hizo ayer Sánchez, López ha criticado la gestión del Gobierno en el día de ayer: «Vimos votaciones y vimos cargas policiales, que eran la impotencia de un gobierno que ha sido incapaz de impedir la ilegalidad».

Pero sobre cuál debería ser la respuesta ante una DUI, López ha evitado en todo momento una respuesta concreta. Aunque ha dejado claro que de producirse no serán equidistantes: «El PSOE estaría muchísimo más cómodo si no se fuera al Parlament a declarar una DUI. Si se hace el PSOE va a estar cómodo defendiendo el Estado de Derecho».

Durante toda la rueda de prensa ha evitado comprometerse con una medida, pero en una de sus respuesta ha dejado caer que el PSOE vería con mejores ojos recurrir al Tribunal Constitucional: «Primero vamos a ver si efectivamente en el Parlament se hace una DUI y luego veamos cuáles son los mecanismos del Estado para evitar y frenar esa locura que nos lleva al abismo.

¿Por qué no puede intervenir el Tribunal Constitucional directamente para adoptar algunas decisiones?». En una segunda pregunta ha dicho que recurrir al TC ha dicho que «es una vía posible, pero no cerramos que esa sea la única».

Tras la reforma de la ley del TC por parte del Gobierno del PP en 2015, a la que se opuso contundentemente el PSOE, el máximo intérprete de la Carta Magna, puede suspender en sus funciones a los cargos públicos que incumplan sus resoluciones.

Patxi López no ha querido en ningún momento pedir la dimisión de Rajoy, como sí hace Podemos, ni invalidarlo como interlocutor, pero sí ha dejado claro durante toda su intervención que el día de ayer ha alejado todavía más al PSOE del Gobierno y que quieren ver los próximos pasos del presidente del Gobierno:

«Hemos pedido que dé una respuesta política porque es su obligación. Y queremos ver cómo se comporta».

Insisten en el PSOE en su apoyo «en la defensa del Estado de Derecho, no al Gobierno de turno». Patxi López lo ha expresado así: «Estamos con el Estado de Derecho. Y pensamos que el Gobierno ha manejado mal esta situación. Nos había dicho que no se iba a votar, que no iba a haber urnas. Ayer vimos gente votando. ¿Cómo se ha utilizado esa herramienta del Estado de Derecho? Mal».

