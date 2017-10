Cornudos y apaleados: Zoido condecora a Xavier Gámez, el hombre de confianza de Trapero

Si hacía falta alguna prueba más de que este Gobierno está de rodillas ante los golpistas, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha entregado la Medalla al Mérito Policial al mosso Xavier Gámez Martín, el major Josep Lluis Trapero, el policía traidor que dejó tirada a la Guardia Civil y la Policía para proteger a los golpistas. No se puede hacer más el idiota.

Es lo que ha hecho en la última hornada de medallas al mérito policial concedidas por su departamento, que cada año cuando se acerca el día de los Ángeles Custodios, patrones de la institución, premia a cientos de policías y personas ajenas a la corporación para reconocer actuaciones meritorias que han llevado a cabo en el pasado ejercicio, según informa El Confidencial.

Pero no crean que acaba aquí la ignominia de Zoido. También ha condecorado a seis miembros de los Mossos d'Esquadra: los inspectores Ricardo F. T., Josep M. M. y Antonio R. H., los sargentos Marco Antonio J. B. y Rubén C. G. y el 'caporal' Diego G. P. A todos estos se suman los componentes de la Guardia Urbana de Barcelona Teresa P. M., intendente, y Moisés L. S., agente del cuerpo; además del subinspector jefe de la Guardia Urbana de Reus (Tarragona), Ricardo P. C., y el cabo de la Guardia Urbana de Lleida C. Q. G. --Zoido no olvida a 'su gente': condecora a sus cuatro exescoltas y a otros policías de Sevilla--

El propio Juan Ignacio Zoido firmó la orden general extraordinaria del día 22 de septiembre en la que se comunicaban las condecoraciones. Hasta siete Mossos d'Esquadra han sido reconocidos por su labor con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco que se entregan todos los años en estas fechas, también a personas ajenas a la corporación.

¿Algún español decente puede entender que Forn, Trapero y los golpistas no duerman esta noche en el calabozo? https://t.co/fzJpujFeYP — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) 2 de octubre de 2017

Fernando H. Valls en La Información hizo un retrato robot de Xavier Gámez, "Javi" para sus antiguos compañeros de la Guardia Civil. Personas que compartieron promoción de suboficial y oficial hablan de él como "un excelente guardia civil":

¿Ya ha visto a este Mosso cuadrándose ante los delincuentes? https://t.co/c6AW5JW186 — Dolça Catalunya (@DolcaCatalunya) 2 de octubre de 2017

"Eramos 87 en el curso que hicimos en la academia de oficiales de San Lorenzo del Escorial y él siempre estuvo entre los mejores", aseguran un antiguo alumno que continúa en el cuerpo.

Nacido en Granada en 1971 fue sargento de Policía Judicial en la provincia de Albacete. Más tarde fue destinado a Cataluña como alférez de la Guardia Civil, también en Policía Judicial, y allí echó raíces. En concreto, en Gerona. El problema vino cuando ascendió a teniente de la Guardia Civil y se iba a ver obligado a tener que abandonar Cataluña camino de otro destino. En ese momento le surgió la oportunidad de pasar a los Mossos y no lo dudó por cuestiones personales que se han omitido.

Esta condecoración fue decidida antes de los hechos del pasado 1-O en el que la celebración del referéndum ilegal en Cataluña ha evidenciado la fractura abierta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional.