El secretario general de Podemos y recadero de la dictadura venezolana, Pablo Iglesias, ha criticado con dureza el mensaje en el que el Rey Felipe VI señalando la "deslealtad inadmisible" de las autoridades catalanas y le ha respondido: "No en nuestro nombre". "Como presidente de un grupo parlamentario que representa a más de 5 millones de españoles, le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre", ha escrito Iglesias en Twitter.

Con sus críticas han coincidido el resto de dirigentes de Podemos, entre ellos su portavoz en el Congreso, Irene Montero, quien señalaba en la misma red social: "El Rey no ha representado a los millones de personas que queremos diálogo. Se compromete con el PP pero no con España ni con la democracia".

Al mendrugo podemita en Twitter le han metido un zasca de los que duelen recordándole la beca que se llevó de Caja Madrid:

A @Pablo_Iglesias_ el Rey no le representa salvo que le entregue una beca de 15.000€ de Caja Madrid. pic.twitter.com/01ivgp7PiG — Fran Gómez (@Nanchinho) October 3, 2017

Esto fue antes o después de estar en nómina de Venezuela e Irán? — Azano7 (@Azano7) October 3, 2017