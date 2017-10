Twitter despelleja al miserable y mastuerzo de Lluìs Llach por su carroñero ataque a los españoles

El tipo desafina cada vez más, seguramente por ser cosa de la edad que le hace estar gagá por completo.

El diputado de Juntos por el Sí, Lluís Llach, ha sacado su estaca a paseo comparado a las personas que este 8 de octubre de 2017 acudirán a la manifestación organizada por Sociedad Civil en Barcelona contra de la independencia.

Para Llach, esas personas son auténticos "buitres" y asegura que habrá que dejar las calles de la Ciudad Condal para que esos manifestantes no encuentren comida, es decir separatistas a los que apalear, siempre según la perversa comparación de este mamarracho devenido en político de poca monta.

En Twitter recibió cumplida respuesta:

És necessari insultar qui no pensa com tu? El teu pare, el Falangista, et donava exemple suposo. Ho sento per tu