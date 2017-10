Carlos Herrera advierte a Rajoy de que ni se le ocurra traicionar al millón de personas que abarrotaron Barcelona

Muy atentos a la advertencia que lanza este 9 de octubre 2017 Carlos Herrera desde la COPE al Gobierno de Rajoy. No se admiten traiciones. Ya está bien con recular ante los golpistas. En un editorial cargado de sentido, muy diferente al tono oficialista que venía manteniendo hasta ahora, la estrella de la emisora de los obispos le ha dicho al Gobierno lo que no quiere escuchar:

"Ayer vivimos un día de rebeldia cívica, un clamor. Fue el grito de un país que quiere seguir unido. El grito de un país que no está dispuesto a perdr su futuro por la ensoñación soberanista de los que no quieren saber nada con los demás. Que no están dispuestos a quedarse solos en la mitad de la nada. Que no quieren perder la jubilación ni sus ahorros. No quieren una Cataluña en la que pasan a ser ciudadanos de barracón, agazapados detrás de los muros del exilio interior. Alguien me escribía desde Barcelona: "Aquí hay partido todavía".

"La pregunta es: ¿tiene preparado el Gobierno la respuesta si mañana [martes 10 de octubre] Puigdemont da el paso? La política no puede traicionar al millón de personas de ayer. Porque desde hacía mucho tiempo que el Estado no estaba en Cataluña, y no habrá más remedio en aplicar artículos como el 155 aunque no sean fáciles".

"Y oigan: la útima vez que Cataluña se declaró independendiente, el Betis ganó la Liga. Así que ahora, Puigdemont, mi alma, no te vayas a rajar".