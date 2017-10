El chaquetero independentista que se forra en TV3 a razón de 7.500 euros por programa

Paar confesarse antisistema, no le va nada mal. Y es que el independentismo es antes que nada un gran negocio. Que se lo pregunten si no a Xavier Sala-i-Martín, profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de Columbia y habitual del palco del FC Barcelona. Íntimo amigo de Artur Mas y Joan Laporta, ha sabido sacarle rentabilidad a la televisión pública catalana. No por nada es un gran liberal.

En 2016 Sala-i-Martín cobró 7.500 euros por programa en su serie Economia en colors, embolsándose como guionista y presentador un total de 60.000 euros por ocho emisiones, según reveló la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales a petición del PSC y recoge el diario El País. Este año TV3 emite una segunda temporada. --Los académicos activistas del independentismo--

Una razón más para cerrar la televisión catalana, pilar esencial de la propaganda y el adoctrinamiento separatista.

Decía por ejemplo Sala-i-Martín en 2015 en un artículo en el diario Ara que la supuesta fuga de empresas de Cataluña era "un farol". A día de hoy han cambiado su sede social Sabadell, CaixaBank, Gas Natural y Agbar, entre otras. El intelectual ha minimizado en Twitter la fuga de empresas. Lo atribuye a una estrategia de "miedo" del Gobierno.

"Han puesto presión a las empresas para que se marchen de Cataluña para dar la impresión de que la independencia hundirá la economía", escribió el viernes. "Todos tenemos que entender que es una operación política".