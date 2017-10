El vídeo del bocazas de Puigdemont echando las muelas por Arrimadas

Casi nunca pierde la compostura bajo su mata de pelo, pero este martes 10 de octubre de 2017, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, fue la única que fue capaz de despeinarle y levantarle aspavientos. La imagen, que pasó entonces desaperecibida por el coitus interruptus de la independencia, la rescata ahora 'Es Diario'. (Arrimadas pasaporta la ambigua declaración de Puigdemont con una estocada letal).

Y es que lo que escuchaba no le gustaba nada:r

"¿Sabe lo peor de todo?", le preguntó. "No es que usted quiera romper Europa, señor Puigdemont,

que es lo suficientemente grave; no es que ustedes quieran romper España; es que ustedes

han roto la convivencia en Cataluña, señor Puigdemont. Yo le invito a que cada vez que se

dirija a los catalanes evite decir que el pueblo catalán está unido, porque no está unido en

estos momentos, desgraciadamente, y, sobre todo, gracias a usted".

Y continuó: