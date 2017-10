Los 'limitaditos' de IU aseguran durante el 12-O que ellos no celebran "genocidios" y les muelen a palos por hipócritas

¡Virgen Santa qué tropa! ¿Pero que ha hecho España para merecerse partidos políticos como este? Ahora hablamos de Izquierda Unida, que antes que el caniche de Iglesias Alberto Garzón permitiese que fuera devorada por Podemos, era la tercera fuerza en el Congreso en España--El concejal Carlos Sanchez Mato asegura ahora que en la brutal Revolución rusa solo murieron cinco personas--.



Los de IU tuvieron que dar la nota este 12 de octubre de 2017 durante la tradicional festividad de la Hispanidad--Así se derrite Alberto Garzón con los fanáticos de ultraizquierda del Rayo, 'Bukaneros'--.



"Nosotros no celebramos genocidios", decían alegremente los ignorantes desde su cuenta de @iuinternacional. Con este texto pretendían reducir la interpretación histórica del descubrimiento de América a una campaña de exterminio indígena...y poco más--Alberto Garzón reivindica su ideología: "Se puede ser comunista y tener un iPhone7"--.

En @iunida no celebramos conquistas, masacres ni genocidios. #NadaQueCelebrar #12deOctubre pic.twitter.com/pZsNh8SHnX

Lo cachondo del asunto es que los cachorros de Garzón ignoran -o peor aún, olvidan deliberadamente- que los genocidios a ellos les ponen, siempre y cuando fueran los perpetrados por sus compañeros de ideología: Lenin, Mao, Castro...se nos caen los ejemplos por los cuatro costados. Porque cuando se cumplieron los 100 años de la sangrienta Revolución bolchevique montaron un fiestorro por todo lo alto.

¿Los exterminios de Stalin y Mao no cuentan? ¿Pol Pot? Se os tenía que caer la cara de vergüenza... Si tanta tirria os da España podéis iros

Ahh, no celebrais genocidios? Y esta imagen de lenin y del che? 🤔 pic.twitter.com/7M6qnsVz2T

Eso sí, la formación de Garzón, lejos de amilanarse, a lo suyo:

Feliz día de la Resistencia Indígena. América fue invadida y conquistada, no descubierta. #NadaQueCelebrar #DiaDeLaHispanidad #12octFiestaNacional #12deOctubre #LaCafeteraSerPatriotaEs pic.twitter.com/REV2iTYMxY

He de reconocer que a mi me gustaría un 12 de octubre sin militares, y con libros, música, arte... Cultura española, no armas y guerra.