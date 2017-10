El 'calvario' de Mónica Oltra: se queja porque los "fascistas" le pusieron a Manolo Escobar

Ser un revolucionario del cambio no es fácil. Más cuando te aplican tu propia tu medicina como jarabe democrático. En eso hay que reconocer que Pablo Iglesias fue más coherente cuando dijo después del escrache que le hicieron en la estación Sants de Barcelona que "hoy me tocó a mí, mañana le tocará a otros".

No nos gustan los escraches, pero tampoco nos gusta que la señora Oltra se queje ahora y no antes cuando las víctimas eran valencianos como Rita Barberá o Esteban González Pons.

Los fascistas me pusieron Manolo Escobar 😂😂😂😂 pic.twitter.com/im9pJiFVDp — El azote del progre (@azota_progres) 20 de octubre de 2017

En declaraciones a los medios antes del inicio del Pleno de Les Corts, Oltra ha agradecido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha subrayado la necesidad de “defenderse con las herramientas del Estado de derecho”.

Preguntada por si cree que el escrache que sufrió -difundido en directo por internet por los ultraderecha de España 2000- puede ser un “eco de la actual tensión política”, Oltra ha respondido: “El mensaje a los partidos es que tengan cuidado de no contribuir a envalentonar al fascismo”.

A su juicio, “cuando se hacen determinadas identificaciones, cuando se radicaliza el mensaje o se denigra a otro partido colocándole en una posición en la que no está, se coloca la diana para que el fascismo dispare. Ningún partido ha de alimentar al fascismo”.

“Pensamos que tenía que ver con Halloween, pero no era así. Pusieron el himno, a Manolo Escobar (en un altavoz), y me di cuenta de que era un acto intimidatorio, cerré las ventanas y apagué las luces. Dije a mis hijos que no era una fiesta”.