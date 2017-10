Mano de palos al podemita Luis Alegre desde las filas de Ciudadanos por afirmar que en el partido de Rivera no militan gays

El fundador de Podemos Luis Alegre se ha llevado un rapapolvo de impresión por sus declaraciones en una inclasificable entrevista.

Alegre, que se apartó de la primera línea política para volver a dar clases de Filosofía, ha hablado con El Mundo con motivo de un ensayo publicado recientemente bajo el título de 'Elogio de la homosexualidad'.

El que fuera fundador del partido de Pablo Iglesias llega a afirmar que "se puede hablar en algunos conceptos de superioridad homosexual".

Cuando es preguntado por si existen políticos en el armario, contesta que:

Lo que sí es seguro es que si en un espacio político no hay ningún gay visible, ahí hay un problema

Y dice creer que en Ciudadanos no hay ningún gay:

No quiero difamarles, pero ahora mismo no me viene a la cabeza ningún gay en el partido de Albert Rivera