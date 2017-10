La bufonada del chulesco Rufián en el Congreso con su desafiante ninguneo a Pastor

Está envalentonado a más no poder, y se cree que las tiene todas consigo. Gabriel Rufián ha vuelto a dar la nota este martes 24 de octubre de 2017 en el Congreso, durante su grotesca intervención en el debate de una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular -relativa al respaldo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como garantes del Estado de Derecho-, donde ha aprovechado para hacer una defensa de los líderes de ANC y Òmnium Cultural, en prisión por presunto delito de sedición, y arremeter contra el Gobierno. (Rufián pierde la cabeza en Turquía por 'los Jordis' y sus compinches se suben al cadalso).

❗ No et perdis el discurs de @gabrielrufian al Congrés enumerant tots els ferits per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil l'#1O! 👇🏼 pic.twitter.com/x0ayRmRBkO