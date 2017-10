El sentimiento de orgullo español 'revienta' Barcelona: los partidos político no lo merecen, pero España, sí

La manifestación de Societat Civil Catalana (SCC) de este 30 de octubre 2017 en Barcelona ha apoyado las elecciones catalanas del 21D convocadas por el Gobierno central, con 1,1 millones de manifestantes.

La prensa lo celebra con júbilo. Para que se hagan una idea, El Periódico de Cataluña le clona la portada a La Razón titulando con un gran "¡Votarem!". Hasta La Vanguardia tiene que tragar y sacar la foto en la portada, sin alardes tipográficos.

¿Leyeron el retrato íntimo del golpista 'Puchi' que le dedicó su amigo Antoni Puigverd el 29 de octubre 2017? Marius Carol nos pide que lo recuperemos porque no tiene desperdicio. Es la manera que tiene el diario de Godó de despedir a su héroe, como hicieron en su día con Artur Mas.--Sorprendente giro en La Vanguardia: ahora le suplica a Mas que abandone la política--

Santi González en El Mundo no pierde oportunidad para meterse con Cebrián, a quien detesta tanto como a Juliana. Dos al precio de uno.

"Ayer tuvo lugar otra manifestación multitudinaria en Barcelona. No recordaba tal despliegue de banderas españolas, tal entusiasmo en el tarareo del himno nacional y hasta en Manolo Escobar, cantante protesta de un tiempo en que Lluís Llach se ha convertido en un juglar del mando. Eso debe de ser lo que Cebrián llamaba «el resurgir de la derecha española más reaccionaria» en su artículo del sábado, una reedición de El discurso del método. Lo que Juliana llama siempre «el macizo de la raza»".

ABC le reprocha con la boca pequeña a Rajoy que haya convocado elecciones tan pronto --"un decisión arriesgada"-- para decir lo de siempre a ritmo de Manolo Escobar:

"Se acabó el mito de que Cataluña es nacionalista o no es Cataluña. Se acabó el mito de la Cataluña agraviada por el Estado. Cataluña ha sido maltratada por un separatismo insolidario que ha buscado en la independencia la coartada para su perpetuación en el poder y para el conflicto permanente que les justifique".

El Mundo hace una lectura similar: "Fue un ejercicio de reafirmación de la doble identidad catalana y española, envuelta en la patria común europea. Un grito pacífico y saludable alrededor de símbolos que congregan. Fue, en suma, el certificado que rubrica el ocaso del procés, una tétrica aventura que ha ahondado la división social".

Al que no le satisfizo del todo la marcha fue a Federico J. Losantos. Ya le pasó con la del 8 de octubre 2017. No le gusta ver a Borrel en el escenario ni al PSC. Porque como tiene buena memoria se acuerda de las cosas que hacía el PSC hasta ayer. Doblar las multas a los que rotulan en español, por ejemplo. O irse de la votación en el Senado del 155 como ha hecho el traidor de Montilla.

"Y hacerlo a pesar de los partidos que, en especial el PSC, se suben ahora a la chepa de esa gente a la que por la mano cobarde de Montilla, el jefe de Iceta cuando doblaron las multas por rotular en español, ha querido privar hasta del 155, de la Ley, que es la última defensa de los pobres. Los partidos no lo merecen, pero España, sí. Y para España sería un éxito internacional ganar unas elecciones catalanas libres, aunque no limpias, porque no pueden serlo con la TVColp3 que el PSC se empeña en mantener".