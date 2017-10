PP, PSOE y Ciudadanos tildan a Puigdemont de 'botarate, patético y penoso'

"Botarate, patético, penoso, valleinclanesco".

Son algunos de los epítetos que dirigentes del PP, del PSOE y de Ciudadanos le han dedicado al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont por su huida a Bruselas y por la conferencia que ha ofrecido este 31 de octubre de 2017 en la capital belga (La juez Lamela cita este jueves en la Audiencia a Puigdemont y al Govern imputados por rebelión y sedición).

En su penosa y desordenada comparecencia, hecha en el Club de Prensa que ningúna autoridad ha querido prestarle un recinto oficial, Puigdemont ha asegurado que no pedirá asilo, que no volverá a Cataluña hasta que no tenga garantías procesales y que reconoce las elecciones del 21 de diciembre,convocadas el viernes por Mariano Rajoy (Catalanes por el Mundo': los mejores memes de la cobarde huída de Puigdemont a Bruselas).

Los partidos del bloque constitucionalista han acusado al independentista Puigdemont de "hacer un ridículo mundial" (¿Te faltan traductores, Gundín? TVE vuelve a hacer el ridículo por no retransmitir la comparecencia de Puigdemont por La1).

"Puigdemont no solo es ridículo, sino que es patético, esperpéntico, penoso y se ha convertido en un personaje de Valle-Inclán", ha asegurado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

"Movimientos de ópera bufa y peripatéticos"

Casado ha dicho que en España se cumplen todas las garantías democráticas y que todo el mundo debe someterse a la ley y a la justicia.

"Puigdemont ya no es ya presidente de la Generalitat. Ni en Barcelona, ni en Bélgica, ni en Australia".

Ha reprochado al ex president autonómico que trate de llevar su conflicto al resto de Europa, porque va a recibir la misma respuesta, un "portazo sonoro".

En términos no menos duros se ha expresado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha calificado a Puigdemont de "botarate".

"Los movimientos del ex jefe del Govern ya no solo resultan fruto de una ópera bufa, resultan peripatéticos".

El portavoz popular ha ironizado sobre el hecho de que Puigdemont se haya refugiado en Bruselas:

"Hasta ahora no ha actuado con mucha valentía".

"De vergüenza ajena"

Sobre el hecho de que Puigdemont haya afirmado que respeta las elecciones del 21 de diciembre, Hernando ha señalado que fue el ex president quien no respetó en su momento el valor de las urnas:

"Los independentistas no tuvieron mayoría de votos, y siguieron adelante con su "proyecto de destrucción, basado en el odio y el fanatismo".

Por parte del PSOE ha sido el Gobierno andaluz quien se ha encargado de reaccionar a la rueda de prensa de Puigdemont.

Juan Carlos Blanco, portavoz del Ejecutivo de Susana Díaz, ha pedido al ex mandatario catalán que "deje de hacer, de una vez, el ridículo mundial", tras afirmar que lo que está haciendo en Bruselas es "de vergüenza ajena".

"Lo que está pasando en Cataluña es como un serial por entregas donde cada día encontramos un hecho, por parte de Puigdemont, más alocado y disparatado", ha añadido Blanco. El portavoz de la Junta andaluza ha concluido que "todo lo que ha pasado con esa aventura separatista que algunos querían describir como heroica y épica se ha convertido en algo simplemente bochornoso".

Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recurrido también a la ironía:

"De Cataluña se han fugado capitales, depósitos y empresas y ahora se fuga Puigdemont; hay que poner fin a esta locura en las urnas".

Rivera ha recordado:

"A Puigdemont se le persigue judicialmente por infringir el Código Penal y cometer presuntos delitos de rebelión y de sedición, y no por ser independentista".

