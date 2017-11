Los insultos no le saldrán gratis a la concejala podemita que se burló de Víctor Barrio: Datxu Peris tendrá que pagar un multazo a su familia

Multazo al canto que le ha caído a la tal Datxu Peris, la concejal podemita en el Ayuntamiento de Catarroja (Valencia) que jaleó la muerte del torero Víctor Barrio en las redes sociales y que posteriormente protagonizó una espectacular bronca con el locutor Carlos Herrera por afearle el gesto--Salvaje enganchada de Carlos Herrera con una concejala podemita que escribió que la muerte de Víctor Barrio tenía "aspectos positivos"--.



El juzgado de primera instancia e instrucción de Sepúlveda (Segovia) la ha condenado a abonar 7.000 euros a la familia de Barrio por una "intromisión ilegítima" en el derecho al honor del torero fallecido.

Bestial bronca en COPE entre Carlos Herrera y la edil podemita Datxu Peris

Además, se condena a la edil no adscrita -tras su salida de Guanyar Catarroja- a retirar de su página en esa red social todos los mensajes que constituyan una "intromisión ilegítima" al honor de Víctor Barrio, así como a publicar la sentencia en los mismos medios en los que esos mensajes han sido divulgados.



La sentencia es clara y hasta una fanática como Peris podrá entenderla a nada que haga un esfuerzo por comprenderla: recuerda que Peris manifestó lo "positivo" de la muerte del torero, por haber "dejado de matar" y recalca que "no se alcanza a comprender lo que existe de positivo en el fallecimiento de un ser humano", sin que se trate de una cuestión de juzgar posiciones "legítimas de sensibilidad" ante la tauromaquia, la caza o cualquier actividad que cause daño a un animal.

El tribunal argumenta que no se puede equiparar ni "dar igual valor" a la vida del ser humano que a la de un animal, porque el derecho no lo hace.