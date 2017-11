Twitter se parte de risa con la "limpieza democrática" que Echeminga le aplica a Fachin, que busca ahora trabajo en ERC

Fíjense en la eplicación que da 'Público Today' de la purga de Albano Dante-Fachin de Podem:

"Participó en su construcción, pero finalmente decidió abandonar este camino, algo que no fue bien acogido por la dirección de Iglesias, que no concibe que Podem no participe en los comicios de la mano de Los Comunes. Además, el hecho de que en la votación de la DUI en el Parlament, el 27 de octubre, Fachin no enseñara su papeleta, como sí hizo el grueso de integrantes de su grupo parlamentario, Catalunya Sí que es Pot, también contribuyó a tensar una situación que, en plena víspera de la diada catalana, ya se antojaba muy difícil de sostener. Llegó a darse la situación de que los líderes de Podemos y Podem intervinieran en actos distintos en Catalunya el 11-S, visibilizando así su alejamiento".