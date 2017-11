Girauta destroza a Dastis por su entrevista a la BBC: "¿Por qué no te callas, Dastis?"

El ministro de Exteriores, el 'metepatas' Alfonso Dastis, ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena británica BBC, que recibió una queja formal por parte de dos diputados conservadores la semana pasada por falta de objetividad en su manera de informar sobre el conflicto catalán, que España se plantea mecanismos constitucionales para que Cataluña pueda tener mejor encaje dentro de España. --Spain FM Alfonso Dastis: Changes could allow referendums--

Dastis recuerda al periodista que se ha abierto en el Congreso una comisión de estudio para la reforma de la Constitución en un sentido territorial con el fin, dice el ministro, de "acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes". O sea, reformaremos la ley de todos para privilegiar a unos pocos.

El ministro considera que el Estado, vistas las circunstancias políticas de estas últimas semanas, está "preparado" para encarar esta reforma, de manera que admite que hay una situación que "merece ser estudiada".

Subraya que la vía de un referéndum en Cataluña no está sobre la mesa: "En cualquier caso, está claro que la decisión tendrán que tomarla todos los españoles".

A quien no le ha gustado nada la entrevista ha sido al portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que le respondido en Twitter: