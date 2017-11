Pilar Rahola entra en modo 'esquizofrenia total' al ver el abrazo entre Serrat e Iceta mientras entalegaban a Forcadell

Pilar Rahola, muy inteligente ella, está perdiendo el oremus en cuanto meten en vereda a alguno de estos ejemplares separatistas que han tratado de romper la unidad de España.

La musa del independentismo, la que se consideraba poco menos que la escribana de Artur Mas, expresidente catalán, se ha desatado en las últimas horas en Twitter con una foto en la que se veía a Miguel Iceta, líder del PSC-PSOE, abrazado a Juan Manuel Serrat.

Para Rahola, la imagen resultaba intolerable porque en ese momento se estaba enviando a prisión a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell. Y además aprovechaba para insinuar que el líder socialista o el artista no eran demócratas.

En Twitter fue respondida con contundencia por quienes vieron en sus palabras que estaba repartiendo carnets de democracia:

Quins comentaris que fa Sra Rahola.q vol dir q ells no són demòcrates. .?Vinga ja està bé .

He dit que hi ha demòcrates a la presó, col.legues seus, i se'ls refot a ells. No sobreinterpreti.