Iglesias no aprende: vuelve a dejarse llevar por su vanidad y Rajoy lo aprovecha y le pega un tremendo revolcón

Aunque en un primer momento Pablo Iglesias quiso llevar su cara a cara con Mariano Rajoy de mano de las informaciones que vinculan al presidente como supuesto receptor de cobros en B de la "caja negra de su partido", él mismo quiso llevarse el debate a la comparecencia de su secuaz Juan Carlos Monedero en el Senado por los posibles cobros que ambos recibieron de Venezuela para montar su chiringuito político--Podemos: Las mentiras de un caradura apellidado Monedero--.

Y ahí estuvo su error. Rajoy, que tampoco se había inmutado mucho por la acusación anterior, respiró aliviado ante la ventaja que le concedía su rival y que acabó recibiendo palos en todas partes--El exsocio de Pablo Iglesias y Monedero acusa a Podemos de cobrar en 'cash' de Irán y Venezuela--.

Usted cobró sueldos irregulares y usted mintió. Esa vergüenza no la tapa ninguna bandera. Lo dejó bien claro el inspector jefe de la UDEF. Ya nos conocemos señor Rajoy y calculo que usted me preguntará ahora por Irán y Venezuela. En la sesión de control al Gobierno no está previsto que la oposición conteste al Gobierno pero yo me voy a adelantar--Riobóo acusa a Monedero de haber fundado Podemos con los "bolsillos dopados de dinero" de Venezuela e Irán--.

Aunque su policía política trate de fabricar pruebas contra nosotros y sus pseudoperiodistas traten de fabricar pruebas...¡qué foto tan bonita la del señor Inda comiendo con el delincuente Granados antes de ser juzgado! pero la Justicia ha desestimado todas las acusaciones contra nosotros--La marranada de Monedero a Mamen Mendizábal por 'compararle' con Aguirre --.