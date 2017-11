Los tuiteros le rebajan a Rahola su histerismo de 'bicho del pantano' por el mes que los 'Jordis' llevan entre rejas

Pilar Rahola es de las políticas que tienen a bien retorcer la realidad a gusto de consumidor.

El problema que tiene la musa del separatismo es que, pese a que Twitter lo aguanta todo, al final los hechos son tozudos.

Para la admiradora de Artur Mas, el encarcelamiento de los llamados 'Jordis', los líderes de la ANC y Omnium Cultural, ha conseguido el efecto contrario al deseado y asegura que los catalanes están más unidos que nunca y que el Estado no ha conseguido dominarlos.

Avui fa un mes que no us tenim a casa.

Ens volen de genolls i estem alçats

Ens volen desunits i estem units

Ens volen dominats i mai no ho conseguiran

US ESTIMEM#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/RFDMpeB6lx