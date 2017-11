Los golpistas se marcan un 'Trotski' eliminando al 'traidor' Santi Vila pero se olvidan de borrar las piernas

El "Govern legítim" de Carles Puigdemont --la mitad del cual está en prisión y el resto, con el 'president' cesado a la cabeza, fugado en Bruselas-- ha distribuido una imagen en la nueva web que ha puesto en marcha para informar de sus actividades.

La foto se ha viralizado en las últimas horas por un detalle que afecta a Santi Vila, 'conseller' que dimitió el 26 de octubre, justo antes de la declaración unilateral de independencia: el Photoshop separatista ha eliminado a Vila de la imagen pero ha olvidado borrar una de sus piernas.

En las redes el descuido ha sido objeto de burlas por la chapuza pero también se han hecho lecturas ideológicas que han relacionado el borrado con regímenes dictatoriales. Uno de los más rápidos en reaccionar ha sido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha comparado al Govern de Puigdemont con el régimen de Stalin.

Como dice Santi González, si Stalin supo borrar de las fotos y de la memoria al traidor Trotski, ¿cómo no iban a saber Puchi y su cuadrilla evaporar al botifler Vila?

El gobierno catalán que proclamó la independencia castiga a Santi Vila con la 'pena de Photoshop' https://t.co/Rbdvx3fiIf — EL MUNDO (@elmundoes) 19 de noviembre de 2017

La manipulación ha dejado rastros. Hay dos versiones: la primera, que reprodujo Dolça Catalunya, dejó la pierna del ex consejero entre las del ex presidente y las del ex vicepresidente. La segunda, publicada ayer en EL MUNDO, mostraba un intento, también fallido, de borrar la pierna delatora, pues deja un rastro de muslo que impide ver el dibujo de la alfombra. El miembro mudo (el locomotor, ojo) de Santi Vila es precisamente el elemento que da sentido al conjunto. Queridos niños y queridas niñas: este no es un «Govern legítim», como reza el cartel. Los que posan en la foto son un hatajo de piernas.