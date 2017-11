Los mismos que se indignan con los whatsapp privados de tres policías municipales contra Carmena ahora se mofan de Rita Barberá un año después de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de Rita Barberá y la ex alcaldesa de Valencia es este 23 de noviembre de 2017 TT (trending topic, o tema del momento) a causa fundamentalmente de tantos y tantos desalmados que incluso 365 días después aún buscan notoriedad mofándose de la memoria de la política del PP--Otro podemita buscando hacer méritos ante Iglesias: "Quemaría a Barberá para calentar a una familia sin recursos"--.

No han sido pocos quienes han competido en barbaridades que han hecho públicas en la red social Twitter. Busquen, comparen y si encuentran algo más execrable, díganlo--La prensa de papel se lanza a degüello contra el PP: "A Barberá le negaban el saludo como a una leprosa"--.

Se cumple un año del traspaso de Rita Barberá al Senado del inframundo y para recordarla hemos recopilado los Grandes Éxitos de su carrera: https://t.co/QP8WzacCP9 — El Jueves (@eljueves) 23 de noviembre de 2017

Se cumple un año de la muerte de Rita Barberá, la primera mujer asesinada por los "los tuiters". By @respetocanas https://t.co/P6lS308OuT — El Jueves (@eljueves) 23 de noviembre de 2017

Si vais a decir algo ofensivo sobre Rita Barberá acordaos de finalizar con una loa a Hitler o un insulto a alguien de Podemos, así no os pasara nada.



De nada 👍😉 — Jack Napier (@jnapiersh) 23 de noviembre de 2017

Después de un año de la muerte de Rita Barberá, me consuela saber que murió por hacer lo que más le gustaba: beber. — Maniak Bae (@mackdamaniak89) 23 de noviembre de 2017

Se cumple un año de la muerte de Rita Barberá. Pero no hagáis bromas que es delito. Mejor alabar a Hitler y amenazar a Carmena, que eso sí se puede. — Luisao Moratalla (@LuisaoMoratalla) 23 de noviembre de 2017

Un año sin Rita Barberá y su piso sigue en venta... pic.twitter.com/txWEAP4CyM — Raúl Salazar (@respetocanas) 23 de noviembre de 2017

Hoy se cumple un año de la muerte de Rita Barbera.

Mira Zoido, estoy llorando. pic.twitter.com/0BxTrtuVXz — ●•ᴿᵃᵠᵘᵉᶩ (@ReichelGlz) 23 de noviembre de 2017

La izquierda rancia explicándote por qué sí se puede denigrar a Rita Barberá en público y no a Manuela Carmena en privado, muy lógico. — Paco (@pacotor76) 23 de noviembre de 2017

He visto a Rita Barberá en TT y creía que la noticia era que aún seguía ardiendo en la incineradora.

Un año después. — Jorge Gar 🏳️‍🌈 (@jorge_jungle) 23 de noviembre de 2017

Rita Barberá cuando pedía Gin Tonics con torreznos... pic.twitter.com/Vv7yJnO8Wc — Mariete (@Mariete53715602) 23 de noviembre de 2017

Hoy hace un año que murió Rita Barberá, los valencianos y las dos destilerías que cerraron tras su muerte no la olvidan. — Pichaquito (@Pichaquito) 23 de noviembre de 2017

Ahora que están tan de moda los lamentables whatsapp de varios policías municipales de Madrid en contra de Manuela Carmena, los de Podemos y los inmigrantes, aparecen estos tuits para recordarnos que algunos no están dispuestos a dejar descansar ni a los muertos--La escalofriante profecía de Cospedal hace nueve meses: "Hasta que Rita Barberá no muera de un infarto, no van a parar"--.

Los que se indignaban por las tonterías que dijeron los Policías Municipales de Madrid son los mismos que han hecho TT a Rita Barberá mofándose de su muerte — El Cuñado Liberal (@elcunadoliberal) 23 de noviembre de 2017

No estaría de más que los Ignacio Escolar, Antonio García Ferreras, Javier Ruiz y otros tantos que llevan varios días ya dando la matraca a la audiencia con el destape de varios mensajes privados a través del movil de estos municipales hagan también lo mismo para denunciar lo que se está viviendo en las redes en contra de la ex alcaldesa de Valencia. Aunque puede que no lo hagan simplemente porque Barberá era del PP--El Ayuntamiento de Madrid retira la placa y la pistola a los agentes que amenazaron a Carmena por WhatsApp --.