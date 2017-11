¡Qué jeta tienes, Colau! ¿Cuándo vas a renunciar a tu sueldazo de 80.000 euros al año pagado por un Estado opresor?

¿Qué espera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para renunciar a cobrar un sueldazo de las instituciones de un Estado opresor y que encarcela a disidentes como el Estado español?

Colau, la que dijo que no iba a respetar las leyes que no le parecieran justas, la que dice no ser independentista pero encabeza todas las marchas por los golpistas presos, se pasa la vida despotricando contra la legalidad del Estado que le ha permitido convertirse en alcaldesa de la segunda ciudad de España sin haber dado palo al agua en su vida. Lo tienes muy fácil: renuncia a tu sueldo.Colau, convertida al soberanismo y entregada a los bárbaros, ni siquiera tiene la gracia de Pich i Pon

La Junta Electoral de Barcelona ha estimado un recurso presentado por Ciudadanos y ordena al Ayuntamiento de Barcelona la retirada de todas las pancartas que apelen a la Libertad de los presos políticos, como la que se colgó en la fachada de la sede municipal.‘La Sexta Noche’: Jaume Collboni: “El independentismo ha hostigado el pacto de izquierdas que gobernaba Barcelona y Ada Colau ha cedido"

El escrito de la Junta Electoral, al que ha tenido acceso este medio, recuerda que "varios partidos que se presentan a las elecciones incluyen en sus listas una serie de personas que se encuentran en prisión provisional y tienen como una de sus finalidades que sean puestos en libertad", como se ha indicado por parte de ERC o del PDeCAT.Las terroríficas diez frases de Ada Colau que dejaron a Barcelona sin la Agencia Europea del Medicamento

"Por todo ello la pancarta con el eslogan Llibertats presos polítics inexorablemente se identifica con determinados partidos políticos y se confunde con las expresiones que estos partidos están utilizando en periodo electoral", indica la Junta quien detalla que "dado que no todos los ciudadanos ni partidos políticos de Barcelona que se presentan a las elecciones se identifican con este eslogan, mantenerlo en un edificio público durante el periodo electoral afecta a la neutralidad que se le exige a las instituciones públicas". Por eso ordenó su retirada tanto de la fachada del Ayuntamiento como de cualquier sede municipal.Colau y los suyos echan los muertos de Las Ramblas y Cambrils sobre Rajoy

Ada Colau sigue sin querellarse contra los policías que, según ella, cometieron abusos sexuales contra Marta Dedos Rotos. — García Domínguez (@jg_dominguez) November 25, 2017

"Varios partidos que se presentan a las elecciones incluyen en sus listas a personas que se encuentran en prisión provisional y tienen como una de sus finalidades que sean puestos en libertad", recuerda la Junta sobre los exconsejeros del Govern destituido de Carles Puigdemont.El joven del patinete que evitó que Ada Colau fuese violada de noche en plena calle

"Por ello la pancarta inexorablemente se identifica con determinados partidos políticos y se confunde con las expresiones que estos partidos están utilizando en periodo electoral", razona en una resolución a la que ha tenido acceso El País.

Ada Colau se fija el sueldo en 80.115 euros anuales, el doble de lo que dijo en campaña https://t.co/0wTeiXv4Q5 AHORA DISFRUTEN DE LA CASTA — Verdadera Izquierda (@VerdaderaIzqda) November 26, 2017

Y subraya: "Dado que no todos los ciudadanos ni partidos políticos de Barcelona que se presentan a las elecciones se identifican con ese eslogan, mantenerlo en un edificio público durante el periodo electoral afecta a la neutralidad que se les exige a las instituciones públicas y vulnera lo establecido en el artículo 50.2 de la LOREG".

Por su parte, el ayuntamiento ha indicado que retirará la pancarta a pesar de que según el consistorio, "la verdadera anormalidad de las próximas elecciones en el Parlament de Catalunya no son las pancartas, ni las expresiones en contra la judicialización de la política, sino el hecho de tener varios candidatos en prisión preventiva". Además, ha asegurado que seguirá "exigiendo la libertad inmediata de los consellers i los presidentes de Òmnium i la ANC.