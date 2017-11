Pillan pringado en corrupción a Podemos Madrid y en medio del mejunje está Espinar

Ni es nuevo ni es inedito, pero esta vez han pillado a Podemos con el 'carrito del helado' y ni siquiera van a tener los compinches de Pablo Iglesias la excusa habitual de parapetarse tras la Justicia, porque es la Fiscalía la que acusa.

El plena guerra civil por el control de Podemos en Madrid capital y por las candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, a Ramón Espinar, líder del partido morado en la Comunidad, el del papá con tarjeta black y el piso VPP por la cara, le ha estallado un grave escándalo de corrupción (La Fiscalía denuncia por "prevaricación" a cuatro concejales de Podemos en Alcalá de Henares).

El pringoso affaire amenaza con trastocar los planes de Espinar y dificulta sus maniobras para colocar peones en la batalla larvada que mantienen Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, con el exJemad, José Julio Rodríguez, como invitado de excepción.

La Fiscalía ha dado en las últimas horas un golpe de mano contra la marca de Podemos en Alcalá de Henares, Somos Alcalá, y ha imputado a cuatro concejales morados por un delito de prevaricación.

Se trata de los ediles Alberto Egido, Brianda Yáñez, Jesús Abad y Laura Martín.

¿La causa?: manipular un concurso público del Ayuntamiento para beneficiar con subvenciones municipales a amiguetes de Podemos.

Según el Ministerio Público, los cuatro ediles de Podemos -que gobierna la ciudad de Alcalá en coalición con el PSOE e Izquierda Unida-, desviaron en 2016 varias partidas de los presupuestos hacia asociaciones y entidades "vinculadas directamente" a los cuatro concejales investigados.

La decisión de la Fiscalía se produce por una denuncia presentada por el PP, que remitió un informe a Anticorrupción denunciando la presunta manipulación de la convocatoria de subvenciones, ya que las cinco entidades que obtuvieron la máxima puntuación en el concurso tienen relación directa con la formación local de Podemos. Al concurso concurrieron 33 aspirantes.

Se da la circunstancia que este mismo equipo de gobierno protagonizó otro escándalo por organizar en dependencias municipales una despedida a un funcionario con una striper.

Tras conocer este escándalo, Espinar aseguró:

"La prevaricación no cabe en Podemos ".

Este 28 de noviembre de 2017, preguntado al respecto en los pasillos del Senado ya matizó:

El dirigente regional de Podemos aseguró que conoció la denuncia este martes por la mañana y que estudian los hechos, aunque también dijo que "hace tiempo" que había una denuncia en la comisión de garantías de la formación sobre estos cuatro concejales y que se investiga la situación:

"Pero estos comportamientos de ser verosímiles, de ser los indicios fiables, y con una denuncia de Fiscalía, nos da algunas pistas de que es un comportamiento que no cabe en Podemos y no me va a temblar el pulso: nadie con este comportamiento en Podemos de la Comunidad de Madrid va a durar más de diez minutos".