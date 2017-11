Los tuiteros masacran a Rufián por su última mamarrachada: "El lazo amarillo es el nuevo antifranquismo"

Este chico no aprende ni a la de tres, pero a él le da igual. Gabriel Rufián, que el 29 de noviembre de 2017 no perpetró numerito alguno en el Congreso de los Diputados, se reservó para la red social Twitter.

El de ERC quiso lucirse en el mundo virtual y hablar urbi et orbi a todo el planeta poniendo un mensaje en inglés donde venía a decir que el color amarillo, el de los lazos que llevan poniéndose hace un mes, representa el nuevo anti franquismo.

The yellow is the new anti-francoism.

Las respuestas que le cayeron encima fueron desopilantes:

Franco has been dead for the last 42 years, you dick.

Your yellow is the new Anti-Constituion, Anti-Law & Pro-Populism.