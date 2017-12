Dios los cría y el separatismo junta a este par de zotes: Rufián imita a Iglesias con otra 'cagada' histórica

¡Menudo zas en toda la boca que le han metido al zascandil de Gabriel Rufián! El de ERC, preguntado por las declaraciones que estaban prestando los exconsejeros de la Generalitat y los 'Jordis' ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo, no tuvo mejor ocurrencia que soltar lo siguiente:

Nos recuerda un poco a los juicios de Galileo Galilei, que se le pedía que declarara, que confesara que la Tierra era plana. Solamente les falta pasearles por Madrid con una carroza.

Y claro, rápidamente le cayó la mundial recordándole lo obvio

Y es que Rufián parece olvidar que a Galileo se le juzgó por decir que la Tierra y los planetas giraban alrededor del sol.

No obstante, Rufián no es innovador en estas meteduras de pata históricas. Y si no que se lo digan a Pablo Iglesias con la teoría de la relatividad o con el título de uno de los ensayos escritos por el filósofo Kant -Primero la pifia con Kant y ahora Pablo Iglesias dice que la Teoría de la Relatividad es… ¡de Newton!-.