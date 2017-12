Talegón, Albano Dante-Fachín, Rahola...así estallan rojos de ira por la decisión de mantener en prisión a Junqueras, Forn y 'Los Jordis'

El Supremo ha decidido mantener este 4 de diciembre de 2017 en prisión a Oriol Junqueras, Forn, y 'Los Jordis', Sánchez y Cuixart, mientras que deja en libertad bajo fianza a los seis ex 'consellers'--El juez del Tribunal Supremo mantiene en prisión a Junqueras, Forn y 'los Jordis'--.

El juez Pablo Llarena mantendrá la prisión provisional sin fianza para el ex presidente de la Generalitat, Junqueras (ERC), el ex conseller de Interior Joaquim Forn y los líderes de la ANC y Omnium.

Sin embargo, los otros seis exconsellers que les acompañaban entre reas podrán salir de la cárcel bajo fianzas de 100.000 euros. Una vez depositados, el magistrado les impone comparecencias semanales en el TSJ de Cataluña, la prohibición de abandonar el país y la retirada de pasaporte.

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Muchos, ya se sabe, bramaban con ira por la decisión del juez--Talegón, que no tienes quince años: la nueva musa del separatismo se cartea como una colegial con uno de los Jordis--.

Entre ellos estaban la periodista independentista Pilar Rahola y el purgado Albano Dante-Fachín, mientras que la ex socialista Beatriz Talegón daba los buenos días a este lunes esperando la libertad de lo que ella cree que son presos políticos. Gabriel Rufián también buscaba su minuto de gloria:

Shhhhh! 🤐 No os organicéis. No votéis. No exijáis democracia. No exijáis Libertad. No exijáis derechos sociales.Ni información veraz. Shhhh! 🤐Que despertáis al fascismo! Hagamos cositas pero sin molestar ✊🏼✊🏼✊🏼😂