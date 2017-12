La insultante carta de un rabioso Echenique tras el batacazo podemita

Está que trina. No digiere que su partido haya bajado de 11 a 8 escaños en Cataluña, y lejos de reconocer su estrepitoso fracaso, carga tintas contra unos y otros insultando de paso a los votantes de Ciudadanos, a los que tacha poco menos que de reaccionarios. (Echenique intenta hacer el trabajo sucio criticando a Arrimadas en Twitter y acaba molido a palos).

Pablo Echenique, que no tuvo las agallas de estar presente este jueves 21 de diciembre de 2017 en la sede del partido en Princesa 2, a donde no acudieron tampoco ni Iglesias, ni Irene Montero, si ha tenido sin embargo la desfachatez de despacharse a guato en su cuenta de Facebook, en una carta que no tiene desperdicio y que deja bien a las claras porque Catalunya en Comú-Podem se ha venido abajo. (Echenique se hace la minga un lío con el referéndum pactado y la extrema derecha).

"Mariano Rajoy ha fracasado en todos los frentes. La primera fuerza de España es la última en Catalunya; habiéndose implicado Mariano Rajoy como nunca en la campaña de García Albiol, el PP ha perdido 8 escaños de los 11 que tenía y se queda sin grupo parlamentario; se va al mixto con la CUP. Además ha despertado a su competidor más peligroso como quería José María Aznar. Mientras el PP es la última fuerza, Ciudadanos es la primera. Por último, toda su inaceptable represión de la población pacífica el 1-O, el encarcelamiento de adversarios políticos y la intervención pre-democrática del autogobierno de Catalunya con el 155 no han conseguido su principal objetivo y los partidos independentistas han revalidado la mayoría absoluta, posiblemente volviendo a meter a Catalunya y a España en el bucle estéril del procés, en la guerra de banderas y en la confrontación. Una de las conclusiones más obvias de estos resultados electorales es el estrepitoso fracaso del PP y personalmente de Mariano Rajoy. La otra conclusión obvia es que la polarización entre el "a por ellos" y el "España ens roba", entre el 155 y la DUI, entre la represión y el procés unilateral, hacen crecer a las derechas que, tras las diferentes banderas, machacan a la gente trabajadora. Hoy en Catalunya hay mayoría de escaños neoliberales entre Ciudadanos, Junts per Catalunya y el PP. Hoy en Catalunya el bloque monárquico está liderado por la derecha reaccionaria naranja que pide contrato temporal para todo el mundo y lo llama "único", que ataca a la escuela pública, al autogobierno de los territorios y a la convivencia. Hoy en Catalunya el bloque independentista está liderado por los herederos del 3% y de Pujol, los que hicieron los peores recortes en servicios públicos de España con Mas y ordenaron a los Mossos cargar contra el 15M en Plaça Catalunya. La guerra de banderas, la DUI y el 155, al final sirve para que ganen los que quieren desguazar y vender la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones y los derechos laborales".

