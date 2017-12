La golpista Pilar Rahola recibe triple dosis de jarabe tuitero tras incendiar la red con burlas al PP y al Real Madrid

Igual que dicen que es pernicioso mezclar alcohol y conducción, no menos lo es el politizar el fútbol y llevarlo al terreno del separatismo.

Eso es lo que le ha sucedido a la peculiar Pilar Rahola. La musa del independentismo catalán aprovechó la derrota del Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona en el mediodía del 23 de diciembre de 2017 para hablar sobre el varapalo que había recibido dos días antes, el 21-D, el Partido Popular.

Y rápidamente, su tuit corrió como la pólvora y recibió todo tipo de críticas:

Que obsesión hija, que Madrid no es España entera, ni el Real Madrid es su equipo, como así queréis hacer con el FC Barcelona en Cataluña. PD: Para mí sí que fue orgásmico que un equipo leal con España y humilde le diera un baño al Barça 👇 https://t.co/b6cXCb0iNy

Rahola comences a ser patetica, la teva xenofobia i exclusisme et retraten, i res a veure amb el partit, que li donin al futbol !!!, pero que et quedi clar q incites al mal, i no es “cursi”......