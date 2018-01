El 'cupero' de Reus que incitó al odio contra la Guardia Civil acaba 'cazado' por la Benemérita conduciendo drogado

El cupero Oriol Ciurana, concejal en Reus, sigue cubriéndose de gloria.

En esta ocasión, el edil fue denunciado el sábado 31 de diciembre de 2017 por la Guardia Civil en Tavernes de la Valldigna.

Y es que el de la CUP fue 'cazado' en un operativo especial de las fuerzas de seguridad y se llevó una sanción admnistrativa por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El representante de la formación anticapitalista fue interceptado en el dispositivo especial de la Benemérita con motivo del Festivern, un evento que programa conciertos y actividades con motivo del fin de año que goza de mucho predicamento entre la militancia nacionalista y anticapitalista.

Oriol Ciurana intentó eludir hace pocos días la acción de la justicia y acabó como detenido por incitar al odio contra la Benemérita.

Ciurana no obedeció a los requerimientos de la Justicia junto a su compañera de partido en Reus Marta Llorens al no asistir a su cita con el juez por no reconocer a la justicia española.