Mano de palos indignados contra Fernández Vara por meter a todos los hombres en el mismo saco machista

Mano de palos al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, por su discurso institucional del 31 de diciembre de 2017.

En un momento determinado, el dirigente socialista se refirió, en su alocución para los extremeños, a la violencia de género.

Y una frase, particularmente desafortunada, ha enervado los ánimos en las redes sociales.

Las mujeres no mueren, a las mujeres las matan, a las mujeres las matamos los hombres por haber nacido mujeres.

Y claro, todo hombre que jamás ha puesto una mano sobre ninguna mujer se sintió víctima de una generalización demasiado frívola del socialista, por lo que las críticas no tardaron en llegar.

De hecho el tuit que incluía el extracto de esta intervención acumulaba ya más de mil comentarios, en su mayoría reproches:

Guillermo Fernández Vara: "Las mujeres no mueren, las matamos los hombres". Acabo de descubrir que no pertenezco a la misma especie humana que este "hombre".

Sr. Presidente de la Junta, sinceramente, a mi no me meta en el mismo saco!

La gran mayoría de los hombres en los que me incluyo, admiramos, respetamos y valoramos a nuestras mujeres, madre, hijas...

Desgraciadamente siempre hay excepciones como en todo en esta vida.

Feliz 2018!