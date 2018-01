Espinar jalea en Twitter la cabalgata de Reyes 'drag' y se lleva un roscón de 'zascas'

Ramón Espinar estrena 2018 de la misma manera en la que acabó 2017, es decir liándola en Twitter.

El senador podemita no desaprovecha oportunidad de estar en el candelero y estando latente el nuevo y tradicional escándalo navideño de Carmena, en esta ocasión con la cabalgata 'drag queen' del barrio madrileño de Vallecas, ha usado la red social del estornino para soltar su habitual ración de populismo y abrazar la medida.

A Espinar, rápidamente, le recordaron varias 'deudas' pendientes y le exigieron que dejara en paz a los niños y que estos pudieran seguir disfrutando de su inocencia y de la ilusión de la noche más mágica y esperada para ellos:

Como gay me da muchísima rabia que uséis la causa lgbt en vuestra acción política cutre y sectaria. Anda, cambia esa bandera arcoíris por otra con la hoz y el martillo y déjanos en paz!

Derecho a la limpieza, empleo, remodelacion de viviendas, cálidad educativa. Seguramente los niños lo valoren más que ésta utilización política de la diversidad. Ramón: también V. P. O a quienes lo precisan, y no a quienes mercadean con ellas.

Las cabalgatas son para los niños no para sus padres podemitas.

@AhoraMadrid , Pero que hemos hecho los vallecanos para merecer esto!! Iniciativa vecinal?? Será únicamente de unos pocos... Si quieren mostrar la diversidad de los vallecanos utilicen otro tipo de evento y no la cabalgata

Me parece bien. Pero el barrio necesita urgentemente acciones de mayor calado: limpieza, calidad en la educación, empleo, remodelación de muchas viviendas. Cosas que de momento no se ven. Y no es que antes se vieran, pero lo esperamos de vosotros.