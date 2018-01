Para Carmena, Miguel Ángel Blanco "no venía a cuento" pero los travestis de la cabalgata sí

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechazó en julio de 2017 colocar una pancarta en el Palacio de Cibeles en recuerdo de Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 20 años por la banda terrorista ETA.

La regidora consideró que esa pancarta no tenía "mucho sentido" y la rechazó "para no hacer una situación de menosprecio de unas víctimas en relación a otras. La cuestión de la pancarta no resulta razonable en la medida en que asociaciones de víctimas piden que no haya singularización de unos nombres frente a otros".

La alcaldesa de Madrid llegó a recriminar a la hermana de Miguel Ángel Blanco que durante un homenaje al concejal asesinado por ETA le haya pedido que colgara en su memoria una pancarta en el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital.

"Estoy segura de que tú entiendes que no es la manera de decirlo. Hay que hablar, hay que llamar...", le ha espetado Manuela Carmena a Mari Mar Blanco en una tensa conversación captada por Onda Cero.

Percival Manglano, concejal del Ayuntamiento de Madrid (PP), se lo recordó en un tuit: