El sectario Garzón se lleva un repaso tras ofender al Rey: "Nos sobran políticos como tú"

Nuevo desliz y nuevo repaso antológico en las redes sociales. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha criticado las "contradicciones" en las que, a su juicio, incurre la justicia española al mantener en prisión al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, mientras que Iñaki Urdangarín no ha ingresado en prisión pese a una condena de seis años.

"Contradicciones de una Justicia que no lo es tanto", asegura Garzón en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

Todo después de que Urdangarín pasara el fin de año en Vitoria, donde estuvo departiendo con el exministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso, y que en los últimos días haya sido visto de turismo en Roma con su esposa, la infanta Cristina, como recoge ESdiario.

Seguimos esperando si le conceden o no la prisión provisional a Junqueras, que no está condenado. Pero está aún libre Urdangarín, el cuñado Borbón, que sí está condenado a 6 años de cárcel por corrupción. Contradicciones de una justicia que no lo es tanto.