Escucha, Carmena: feminismo es que la campeona Sabrina Vega no vaya al Mundial de ajedrez de Arabia Saudí

Feminismo es esto, y no meter una 'drag queen' en la cabalgata de Reyes. Tras la lección que dio la ucraniana Anna Muzychuk, doble campeona del mundo de ajedrez, al renunciar a defender sus dos títulos en el campeonato en Arabia Saudí, la campeona española Sabrina Vega también ha decidido no asistir porque no le gusta sentirse una criatura de segunda.

Vega argumenta que el motivo por el que otras deportistas decidieran acudir es porque «evidentemente, las condiciones económicas han sido las mejores hasta el momento en un Mundial de este tipo. El montante de premios era muy atractivo. Yo no voy porque me niego a ceder ante ciertas reglas de conducta», dijo Sabina. --La campeona de España de ajedrez se suma al boicot al Mundial de Ajedrez de Arabia Saudí--

Al igual que la selección nacional femenina, Vega declinó acudir al país oriental por la discriminación que las mujeres sufren en este territorio. A Sabrina Vega no le darán un premio por defender sus convicciones. Tampoco la llamará la alcaldesa de Madrid para felicitarla porque ella y su partido solo felicitan al Ramadán, y sin mujeres. Faltaría más.