¡Qué jeta tienes, Pablo! Elogias a la Guardia Civil y olvidas que apoyaste a los agresores de Alsasua

El temporal de nieve que afecta a las carreteras de España han sido un filón para demagogos. Calentitos desde el sofá de su casa, Podemos y PSOE se han lanzado en Twitter a pedir explciaciones tanto al Ministerio de Fomento como la Dirección General de Tráfico (DGT) por la "absoluta falta de previsión".

También lo hizo el PP en 2009 cuando pidió la cabeza de Maleni 'Lady Calamidad' Álvarez. Así que aquí que nadie se haga el ofendido y que cada palo aguante su vela.

Y hablando de demagogos, Pablo Iglesias ha escrito en Twitter:

Todo normal. Lo que no ya no era tan normal es que saliera a defender a la Guardia Civil pro el trabajo que estaba haciendo luchando por sacar a la gente atrapada por la nieve:

"Felicidades a las trabajadoras y trabajadores públicos (militares, policías y Guardia Civil, personal de tráfico, profesionales sanitarios...) que han vuelto a dar la cara. Defender la patria no es dar vivas al Rey y envolverse en banderas, sino proteger y defender lo público...."

Que esto lo escriba el mismo que defendió a los agresores de los dos guardias civiles de Alsasua (y de sus parejas) es de una desfachatez y un oportunismo intolerable. Como se ha pegado un hostión en Cataluña, ahora saca pecho elogiando a la Guardia Civil. Cuando tuvo que defenderla, se puso del lado de los proetarras que pedían que los echen de Alsasua a patadas.

Aunque sabes que va a nevar y que no debes circular, pasas de todas las recomendaciones y no llevas ni cadenas para tu coche, pero la culpa es “de los de la bandera”. No se puede ser más demagogo. pic.twitter.com/4hBM1CEIHg