El fantasma de Willy Toledo se jacta de que su sobrino de 12 años lee el Manifiesto Comunista pero en Twitter casi nadie le cree

El activista a tiempo completo y actor a ratos (muy) libres Willy Toledo ha sacado pecho en Twitter con su sobrino porque lee. Y en concreto, lee el Manifiesto Comunista, que su rey mago le ha regalado. Tiene 12 años la criatura.

Toledo compartía con sus seguidores que este hecho le hacía morir de amor con el chaval. ¿Por ser muy buena persona? No. ¿Por las buenas notas en el colegio? Tampoco. Algo mucho mejor, porque el niño en cuestión "está leyendo sobre la Guerra de España" y "su personaje favorito es Dolores Ibárruri".

Ayer, mi sobrino Juan me contó que está leyendo sobre la Guerra de España, que su personaje favorito es Dolores Ibárruri y que Azaña le parecía "izquierda fashion" Mi rey mago le trajo el Manifiesto Comunista Dejó el resto de regalos en una esquina, y se puso a leer 11 años #Amor

Las respuestas de la gente a su tuit eran hilarantes:

Si con 11 años dice eso de izquierda fashion, no te preocupes por él, tiene la vida resuelta, como contertulio o como politico de como se llame @ahorapodemos ahoradentro de.... 9 años o 10 máximo

Me suena a fantochada.

Es como quién dice que echa un polvo cada día. Si tienes pareja estable sabes que no es posible y si no la tienes......pues, quieres tenerla.