Así expulsa al PP del parlamento navarro la chula 'amante' podemita del Carnicero de Mondragón

Al ser elegida como presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez se definió como "euskaldún, feminista y republicana", y ya entonces se veían venir por dónde iban a ir los tiros. La podemita, de armas tomar, y a quien le gusta beber a morro cerveza en San Fermín, tiene a muchos muy hartos con su chulesca actitud hacia los diputados de esos lares, y para muestra la escena que ha protagonizado este jueves 11 de enero de 2018 en el salón de plenos. (La foto con mucho morro de la presidenta podemita del Parlamento navarro en plan beoda).

La mentada, que quedó bien retratada el 8 de abril de 2017 hablando cariñosamente con el asesino etarra Josu Zabarte, más conocido como 'el Carnicero de Mondragón' durante el paripé del desarme parcial de la banda terrorista, -en cuyo historial figuran 17 muertos, entre ellos el de una niña de 13 años-, expulsó de malos modos a la portavoz del Partido Popular (PPN), Ana Beltrán, decisión que al final revocó, tras más de diez minutos de pausa y bronca en la sesión celebrada en la cámara autonómica. (La presidenta del Parlamento de Navarra, que es de Podemos, 'ama' al carnicero de Mondragón, que es de ETA).

Ha ocurrido cuando la chula presidenta ha dado paso al punto número 16 del pleno, anunciando que iba a dar lectura en euskera a la iniciativa presentada por el PPN.

Aznárez ha recordado a la diputada popular que acostumbra a alternar la lectura de las preguntas parlamentarias en ambas lenguas, a lo que añadía una coletilla irónica: "Por si van a seguir insistiendo".

La presidenta de Podemos Navarra en el parlamento hacía referencia a las quejas que ha mostrado el PPN por el uso abusivo que hace del euskera desde que llegara a la dirección de la cámara en 2015. Una práctica que ha obligado a que la gran mayoría de parlamentarios que no hablan esa lengua, tengan que seguir las sesiones con traductores y las quejas porque dificulta seguir el curso de las mismas y saber qué se vota.

El comentario de Aznárez ha provocado el enfado de la portavoz popular, que ha tomado la palabra desde su escaño para decir: "Se nos falta al respeto". En ese momento, y con un "la expulso del salón de plenos. ¡Vaya saliendo!", la presidenta podemita ha echado a Beltrán del pleno, ante lo que la portavoz expulsada ha respondido:

"Pues no me voy a ir porque me lo tiene que pedir tres veces. Cumpla el reglamento por una vez".